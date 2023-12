Agnc Investment Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die technische Analyse der AGNC Investment Corp-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 14,29 liegt, was auf eine Überverkaufsituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt einen Wert von 25, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und daher auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über die AGNC Investment Corp-Aktie in den letzten zwei Wochen positiv diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen zeigen sich ebenfalls vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die AGNC Investment Corp-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt auch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 9,49 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,13 USD liegt, was eine Abweichung von +6,74 Prozent ergibt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 8,7 USD, was einer Abweichung von +16,44 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine langfristige starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.