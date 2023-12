Agnc Investment Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "AGNC Investment":

Die technische Analyse der AGNC Investment Corp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,5 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,73 USD liegt, was einem Unterschied von +2,42 Prozent entspricht. Nach dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 8,59 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +13,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der AGNC Investment Corp-Aktie als "Gut". Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche negative Veränderung bei AGNC Investment Corp festgestellt. Dies basiert auf einer Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt, weshalb das Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Zusätzlich wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für AGNC Investment Corp insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet außerdem das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen der Aktie im Zeitablauf. Anhand des Relative Strength-Index (RSI) ist die AGNC Investment Corp aktuell mit einem Wert von 19,2 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei Betrachtung des RSI25 für die letzten 25 Tage ergibt sich ein Wert von 24, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation gilt. Auch hier wird die Aktie als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI führt.

Schließlich zeigt die Analyse der Stimmungslage in den sozialen Netzwerken, dass die Diskussion in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion, basierend auf einem Anleger-Sentiment von "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.