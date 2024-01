Agnc Investment Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "AGNC Investment":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die AGNC Investment Corp-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 33,33 liegt. Auch hier ist die AGNC Investment Corp weder überkauft noch -verkauft und wird somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die AGNC Investment Corp.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte bei der AGNC Investment Corp in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negativ auffällige Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien führen daher zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt hingegen keine signifikanten Unterschiede, wodurch eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. In Summe ergibt sich daher für diese Stufe ein "Schlecht" für die AGNC Investment Corp.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die AGNC Investment Corp besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Dies zeigt sich darin, dass an neun Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der AGNC Investment Corp aktuell bei 9,49 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,81 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,37 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 8,75 USD angenommen, was einer aktuellen Differenz von +12,11 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut" für die AGNC Investment Corp.