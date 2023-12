Agnc Investment Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf die AGNC Investment Corp diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die AGNC Investment Corp-Aktie derzeit mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,51 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,73 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +2,31 Prozent im Vergleich. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,57 USD, und der letzte Schlusskurs liegt um +13,54 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die AGNC Investment Corp-Aktie beträgt 18, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 23,55, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für die AGNC Investment Corp eingetrübt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, während die Diskussionsstärke neutral eingestuft wird.

