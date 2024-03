Agnc Investment Aktie: Jubelschreie!

Die Stimmung unter den Anlegern für die AGNC Investment Corp-Aktie ist derzeit sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurde über das Unternehmen besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert, und diese positive Stimmung setzte sich über den gesamten analysierten Zeitraum fort. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die AGNC Investment Corp insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Kurzfristig betrachtet ergibt sich ein ähnliches Bild, da die Aktie kürzlich ebenfalls mit "Gut" bewertet wurde. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 7,8 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,74 USD, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung für die AGNC Investment Corp führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 39,62 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 43,18 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die AGNC Investment Corp.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die AGNC Investment Corp führt.