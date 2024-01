Agnc Investment Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "AGNC Investment":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Für die AGNC Investment Corp liegt der RSI-Wert aktuell bei 56,49, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Eine Ausweitung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 34, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine neutrale Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der AGNC Investment Corp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,48 USD. Der letzte Schlusskurs von 9,96 USD weicht davon um 5,06 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (8,93 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,53 Prozent Abweichung), was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die AGNC Investment Corp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat deutlich verbessert hat. Die Diskussionsintensität hat jedoch abgenommen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die AGNC Investment Corp von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Diskussionen um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung.