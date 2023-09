Agnc Investment Aktie: Analysten sehen Potenzial trotz jüngster Schwäche

In den letzten Wochen konnte die Aktie nicht über die Marke von 9,50 EUR steigen. Sollte es jedoch gelingen, diesen Widerstand zu überwinden, könnte der Kurs weiter ansteigen und Potenzial bis zur Marke von 10,00 EUR haben. Auf der Unterseite ist ein Support bei 9,00 EUR zu sehen. Sollte dieser Bereich nicht halten, könnte es zu einem weiteren Abverkauf kommen.

Fazit: Die Quartalsbilanz von Agnc Investment wird in Kürze erwartet und die Erwartungen der Analysten sind eher vorsichtig optimistisch. Aktionäre sollten jedoch beachten, dass sich der Aktienkurs in den letzten Wochen eher schwach entwickelt hat. Dennoch sehen Analysten Potenzial für einen langfristigen Anstieg des Kurses auf ca. 9,82 EUR innerhalb eines Jahres. Aktionäre sollten daher die aktuellen Entwicklungen genau im Auge behalten.

Please note: This text is for...