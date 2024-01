Agios Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Agios liegt derzeit bei 53,3 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Agios weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 47,62), was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Agios-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Agios mit einem Kurs von 22,83 USD derzeit +3,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Diese kurzfristige Einschätzung führt zu einer Bewertung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -6,66 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Agios nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Damit wird Agios insgesamt als "Schlecht"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Agios besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dadurch erhält Agios auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.