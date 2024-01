Agios Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von Agios hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 20,11 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -38,81 Prozent für Agios führt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 24,93 Prozent im letzten Jahr, wobei Agios 43,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Agios in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Ein positives Stimmungsbild konnte in den letzten Wochen bei Agios festgestellt werden. Dies zeigt sich in einer deutlichen Veränderung des Sentiments, was darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien positive Themen im Zusammenhang mit Agios diskutieren. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge deutet ebenfalls auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten erhält Agios in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut" und 0 mal die Einschätzung "Neutral" für Agios vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Agios vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 24,45 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 67,69 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 41 USD führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Agios auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält Agios in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".