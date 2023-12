Agios Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Agios verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,58 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche einen Rückgang um 28,26 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Underperformance von -50,84 Prozent im Branchenvergleich für Agios. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 14,29 Prozent, wobei Agios um 36,87 Prozent unter diesem Wert zurückblieb. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Agios ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der Agios-RSI beträgt 38,91, was einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 39,67, was ebenfalls auf eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage hindeutet. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Agios in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,5) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Agios-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren, dass Agios derzeit in mehreren Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet und dementsprechend schlecht bewertet wird.