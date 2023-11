Agios Aktie: Da braut sich was zusammen!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im letzten Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -28,86 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Agios um 99,85 Prozent unter dem Durchschnitt von 71 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 91,9 Prozent, wobei Agios aktuell 120,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird Agios derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,69 USD, während der Kurs der Aktie bei 22,2 USD um -10,09 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 22,58 USD, was einer Abweichung von -1,68 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Neutral".

Analysteneinschätzung: Analysten bewerten die Agios-Aktie derzeit als "Gut". Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Agios. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 41 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 84,68 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Agios daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Agios von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Außerdem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung führt daher insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung.