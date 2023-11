Agilysys wird immer uninteressanter …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Das KGV von Agilysys liegt mit 172,5 deutlich über dem Branchendurchschnitt in der Softwarebranche, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Im Vergleich dazu beträgt das Branchen-KGV lediglich 69,59, was einem Abstand von 148 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzzes rund um Aktien spielt die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. In Bezug auf Agilysys zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Agilysys weist kaum Veränderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Langfristig wird daher der Aktie von Agilysys ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Stimmungsbild zugeschrieben.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Agilysys-Aktie sind alle 3 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 87,33 USD, was eine mögliche Steigerung um 2,87 Prozent vom letzten Schlusskurs (84,9 USD) bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Agilysys derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt in der Softwarebranche von 2,35 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.