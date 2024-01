Agilysys Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Agilysys hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,41 Prozent erzielt, was 2,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,4 Prozent im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Im Sektor "Software" beträgt die mittlere jährliche Rendite 10,74 Prozent, und Agilysys liegt aktuell 4,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Agilysys-Aktie zeigt einen Wert von 93 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 60,72, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Agilysys.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Agilysys in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 164,98, was 179 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.