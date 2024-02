Agilysys Aktie: Füße still halten!

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen eine negative Veränderung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz bezüglich Agilysys. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie. Auch im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie schneidet Agilysys mit einer Rendite von 7,7 Prozent im letzten Jahr deutlich schlechter ab. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Software-Branche beträgt sogar -3,26 Prozent, wobei Agilysys aktuell 10,95 Prozent darüber liegt. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Anlegerdiskussionen in sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Haltung gegenüber Agilysys. Zwar dominierten an fünf Tagen positive Themen, an zwei Tagen jedoch negative. In den letzten Tagen überwiegen jedoch wieder positive Themen, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Die Dividendenrendite von Agilysys liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.