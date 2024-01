Agilysys Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Agilysys ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden viele positive Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um eine zusätzliche Bewertungskomponente für die Aktie zu gewinnen. Die Diskussionen der vergangenen Tage haben gezeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Agilysys weist hierbei einen Wert von 164,98 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel "Software" deutlich überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 59,02, was einem Abstand von 180 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Für Anleger, die in die Aktie von Agilysys investieren, bedeutet dies, dass die Dividendenrendite mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,23 Prozentpunkten erzielt. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In den letzten 12 Monaten erzielte Agilysys eine Performance von 6,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 9,77 Prozent, was eine Underperformance von -3,36 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,32 Prozent, wobei Agilysys 1,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Agilysys ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.