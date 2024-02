Agilysys Aktie: Einfach unglaublich

Die Aktie von Agilysys weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" durch die Redaktion, da sie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unrentabel betrachtet wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Dies spiegelte sich in positiven Diskussionen an acht Tagen wider, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Agilysys gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" durch die Redaktion führt.

Die Analysten haben Agilysys in den letzten 12 Monaten 3 Mal mit "Gut" und 0 Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die aktuelle Kursentwicklung von 78,98 USD wird positiv eingeschätzt, mit einem erwarteten Anstieg von 10,58 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 87,33 USD.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Agilysys mit einem Wert von 151,45 deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 58,5, was einem Abstand von 159 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.