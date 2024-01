Agillic A/S, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Agillic A/ wird als insgesamt neutral betrachtet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Agillic A/ Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 21,17 DKK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 18,7 DKK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 18,67 DKK, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Agillic A/ Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Einstufung für Agillic A/.

Zur Beurteilung, ob die Agillic A/ Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Sowohl der kurzfristige 7-Tage-RSI als auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt wird die Agillic A/ Aktie auf Basis der Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Indikatoren und des Sentiments und Buzz mit einem "Neutral"-Rating versehen.