Agillic A/S Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Agillic A/-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 81, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls überkauft (Wert: 88,24) und erhält daher auch eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Agillic A/.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Agillic A/-Aktie beträgt aktuell 21,97 DKK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 18,68 DKK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Insgesamt erhält Agillic A/ auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Bei der Beurteilung eines Wertpapiers spielen auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz eine Rolle. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz über Agillic A/ ergibt eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Damit erhält Agillic A/ insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die Beobachtung der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Agillic A/ eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen, und es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Agillic A/ daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Agillic A/ von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.