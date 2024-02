Agillic A/S Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Agillic A/-Aktie liegt der RSI bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 64,52, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Aktie.

Das Sentiment und Buzz um die Agillic A/-Aktie kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Diskussionsintensität deutet auf ein mittleres Maß an Aktivität im Netz hin und erfordert ebenfalls eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als neutraler Wert führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Agillic A/-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 19,86 DKK, während der Kurs der Aktie bei 16,7 DKK liegt, was einer Abweichung von -15,91 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 17,74 DKK um -5,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Agillic A/ in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung für die Aktie.