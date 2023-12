Agillic A/S Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation kann zu kurzfristigen Kursrückgängen führen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Agillic A/ heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Agillic A/ weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 69,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. In diesem Fall weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Agillic A/ verläuft derzeit bei 21,37 DKK, während der Aktienkurs selbst bei 17,7 DKK liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der ein Niveau von 18,68 DKK aufweist, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Anleger-Stimmung bei Agillic A/ in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.