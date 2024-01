Agiliti Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse der Agiliti-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,94 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,05 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -32,58 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 7,28 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +10,58 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Agiliti in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Marktteilnehmer positiv gestimmt sind, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Zudem wird deutlich, dass über Agiliti viel mehr diskutiert wird als normal und die Aufmerksamkeit steigt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysten bewerten die Agiliti-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer letzten Bewertung als "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 21 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 160,87 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zuletzt stand Agiliti besonders im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Agiliti somit eine positive Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.