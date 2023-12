Agiliti Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Agiliti: Analysten geben eine "Gut"-Empfehlung und bewerten die Stimmung als positiv

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Agiliti mit 2 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einschätzungen bewertet, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 20 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 152,53 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 7,92 USD. Somit erhält die Agiliti-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Agiliti liegt bei 7,92 USD und ist damit um -34,44 Prozent vom GD200 (12,08 USD) entfernt, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,1 USD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +11,55 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Agiliti-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Agiliti-Aktie als Neutral-Titel bewertet. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Agiliti-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,96, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,52, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien bezüglich Agiliti analysiert und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Agiliti in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt somit zu dem Schluss, dass Agiliti hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.