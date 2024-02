Agiliti Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Agiliti eingestellt waren. Es gab zwei positive und ein negatives Handelstage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte. Insgesamt erhält Agiliti von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Agiliti konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb wir die Aktie mit einem "Schlecht" bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Agiliti auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Agiliti-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,64 USD. Der letzte Schlusskurs (7,68 USD) weicht somit um -27,82 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, für diesen Wert (7,43 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,36 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Agiliti-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Unterm Strich erhält die Agiliti-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Agiliti-Aktie beträgt aktuell 27, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49, was darauf hindeutet, dass Agiliti weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Agiliti somit ein "Gut"-Rating.