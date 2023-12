Agiliti Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Agiliti-Aktie ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergab keinen klaren Trend in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Agiliti-Aktie um 37,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine gute Bewertung. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Bewertungen von insgesamt 2 Analysten für die Agiliti-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren durchweg positiv. Auch das durchschnittliche Kursziel von 20 USD zeigt ein erhebliches Steigerungspotenzial von 153,81 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Agiliti von den Analysten ein gutes Rating.