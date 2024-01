Agiliti Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Betrachten wir den RSI der Agiliti-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 31, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls an, dass die Agiliti-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt (Wert: 52,52). Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Agiliti in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls negative Signale, wodurch die Aktie von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird. Die Intensität der Diskussionen zu einem Unternehmen kann einen Hinweis darauf liefern, ob es derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Agiliti weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Agiliti langfristig als positiv ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Für die kommenden Monate erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 20 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, weshalb die Gesamtanleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen und Einschätzungen eine neutrale bis leicht positive Bewertung für die Agiliti-Aktie.