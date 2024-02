Agilent Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Agilent befindet sich bei 40,39, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,4 und zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird Agilent daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Agilent von Research-Analysten mit 8 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Agilent vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 140,58 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 4,26 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche hat Agilent in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -4,94 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Agilent um 8,69 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Agilent-Aktie bei 122,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 134,84 USD liegt, was einer Abweichung von +10,43 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 133,23 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 134,84 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Agilent basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.