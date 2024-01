Agilent Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Analyse von Agilent-Aktien zeigt, dass das Sentiment und der Buzz im Netz in den letzten Monaten positiv waren. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was das Gesamtrating auf "Gut" festlegt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Agilent-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 122,69 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 130,54 USD lag, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergab sich ein ähnliches Bild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die Analysten bewerten die Agilent-Aktie aktuell ebenfalls als "Gut", basierend auf 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 7,69 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich ergab die Analyse, dass die Aktie eine Rendite von -6,42 Prozent erzielte und im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Gesundheitspflege" um 19,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 12,37 Prozent, wobei Agilent aktuell 18,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.