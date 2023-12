Agilent Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Aktienkurs von Agilent verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,25 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt die Aktie um 30,55 Prozent darunter, was als Unterperformance bewertet wird. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 28,27 Prozent, wobei Agilent aktuell 44,52 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Agilent zeigt, dass von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen 10 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut" und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig als "Gut"-Titel einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 144,79 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 5,85 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Agilent in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Agilent derzeit bei 122,77 USD verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst schloss bei 136,78 USD, was einem positiven Abstand von +11,41 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei +17,92 Prozent, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.