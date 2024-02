Agilent Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren und Nutzer im Internet. Daher haben wir die Aktie von Agilent hinsichtlich dieser Faktoren genauer untersucht. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Agilent war ebenfalls kaum messbar, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Im Branchenvergleich erzielte Agilent in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,6 Prozent, was einer Underperformance von -4,37 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Agilent um 8,44 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Agilent fiel jedoch positiv aus, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Zudem zeigen Studien, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer guten Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die Analysteneinschätzung für Agilent ergab in den letzten zwölf Monaten 8 positive Bewertungen, 4 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen, was insgesamt zu einem guten Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 140,58 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 4,26 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine neutrale Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Agilent insgesamt ein gutes Rating, basierend auf der Anleger-Stimmung, der Branchenvergleich und der Analysteneinschätzung.