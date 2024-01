Agile Therapeutics Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die derzeitigen Dividendenausschüttungen von Agile Therapeutics liegen unter dem Branchendurchschnitt für Arzneimittel. Dieser Unterschied beträgt 2,47 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,47 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und das Meinungsbild im Internet lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Agile Therapeutics jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Agile Therapeutics. Aus diesem Grund wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Agile Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,5 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,57 USD weicht somit um -55,14 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,89 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Agile Therapeutics betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Auch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen in Bezug auf Agile Therapeutics in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.