Agile Therapeutics Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine bekannte Methode zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Für Agile Therapeutics ergibt sich ein RSI-Wert von 87,23, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 62,98, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und somit insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig an. Für Agile Therapeutics hat sich die Stimmung jedoch in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt und die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der Agile Therapeutics-Aktien zeigt, dass der aktuelle Wert um -55,14 Prozent unter dem Wert der letzten 200 Handelstage liegt und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (-21,89 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend negativ bezüglich Agile Therapeutics waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher wird Agile Therapeutics hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.