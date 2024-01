Nebelhornbahn - Registeredes Aktie: Keine Panik!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über eine Aktie. Bei der Bewertung von Nebelhornbahn wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien können Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Nebelhornbahn neutral waren und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Nebelhornbahn derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft bei 24,96 EUR, während der Kurs der Aktie bei 23 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,85 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 23,28 EUR, was einer Abweichung von -1,2 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nebelhornbahn beläuft sich auf 63,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating "Neutral" für die Aktie.