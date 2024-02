Agile Therapeutics Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Berücksichtigung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI für die Aktie von Agile Therapeutics in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 86, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil als der RSI7 und deutet darauf hin, dass Agile Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Aus diesem Grund wird für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Agile Therapeutics somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Agile Therapeutics beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Agile Therapeutics derzeit bei 2,5 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 1.222 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -51,12 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -28,54 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".