Agile Therapeutics Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Agile Therapeutics liegt derzeit bei 2,47 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,2 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -51,42 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 1,69 USD, was zu einem Abstand von -28,99 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI für Agile Therapeutics bei 71,74, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 72, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Agile Therapeutics veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Agile Therapeutics in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.