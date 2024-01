Agile Therapeutics Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Agile Therapeutics hat in den letzten Tagen einen Kurs von 1,95 USD erreicht, was -3,94 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -48 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch betrachtet daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Agile Therapeutics in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen gibt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Agile Therapeutics jedoch nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Agile Therapeutics bei 75,86, was als überkauft gilt und daher eine Einstufung von "Schlecht" mit sich bringt. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, liegt der Wert bei 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Schlecht" für den RSI.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Auf sozialen Plattformen wurden überwiegend positive Kommentare über Agile Therapeutics abgegeben, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Diese Bewertung wird durch die Redaktion unterstützt, die zu dem Schluss kommt, dass Agile Therapeutics in Bezug auf die Stimmung als "Gut" einzustufen ist.