Agile Therapeutics Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Agile Therapeutics-Aktie zeigt momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,54 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der Agile Therapeutics bei 81,56, was als überkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 74, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment für die Aktie zeigt sich neutral, da die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend negativ waren. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung. Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs um 59,01 Prozent unter dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 39,51 Prozent unter diesem Wert liegt. Insgesamt erhält die Agile Therapeutics-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Agile Therapeutics-Analyse vom 23.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Agile Therapeutics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Agile Therapeutics-Analyse.

Agile Therapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...