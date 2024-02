Agile Therapeutics Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI für Agile Therapeutics beträgt 81,56, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 74, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Agile Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,42 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,992 USD weicht somit um -59,01 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 1,64 USD und einem letzten Schlusskurs von -39,51 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Somit erhält die Aktie von Agile Therapeutics insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Agile Therapeutics.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings waren in den vergangenen Tagen negative Themen rund um Agile Therapeutics besonders präsent, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.