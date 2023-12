Agile Therapeutics Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Für die Agile Therapeutics liegt der RSI bei 77,14, was auf eine „Schlecht“-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,84 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine „Schlecht“-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die Dividende wird üblicherweise das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs als Dividendenrendite angegeben. Die Dividendenrendite von Agile Therapeutics liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent für die "Arzneimittel"-Branche liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Agile Therapeutics mit 1,88 USD derzeit um -6,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen „Schlecht“-Einstufung führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -51,55 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung auf „Schlecht“ lautet.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Agile Therapeutics. Die Aktie erhält daher eine „Neutral“-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen führt jedoch zu einem insgesamt „Schlecht“-Rating für die Aktie.