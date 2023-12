Agile Therapeutics Aktie: Alles unter Kontrolle?

Das Internet hat eine bedeutende Rolle bei der Verstärkung oder Veränderung von Stimmungen, auch im Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Agile Therapeutics wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Agile Therapeutics ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -2,51 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Arzneimittelbranche führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine schlechte Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Agile Therapeutics eingestellt waren, jedoch wurden die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ aufgenommen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Agile Therapeutics daher eine neutrale Einschätzung, ebenso wie die Anlegerstimmung insgesamt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Agile Therapeutics liegt bei 61,02, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.