Agile Mediaetwork Aktie: Das liegt auf Eis

In den vergangenen zwei Wochen wurde Agile Media Network von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt demnach ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht wird die Agile Media Network mit einem Kurs von 420 JPY aktuell als "Schlecht" eingestuft. Der Wert ist -7,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -34,12 Prozent, weshalb auch hier die Einstufung "Schlecht" lautet.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass Agile Media Network momentan als "Neutral" einzustufen ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (45,54 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (48,25 Punkte) weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und der Buzz, sowie der Relative Strength Index allesamt zu der Einschätzung "Neutral" für die Agile Media Network Aktie führen.