Agile Mediaetwork Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Advantest":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Agile Media Network wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Agile Media Network-Aktie von 487 JPY eine Entfernung von -21,31 Prozent vom GD200 (618,91 JPY) auf, was als negatives Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 744,38 JPY, was wiederum zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -34,58 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, und zuletzt stand die Aktie von Agile Media Network im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Agile Media Network ist mit 14,81 als "Gut" eingestuft, während der RSI25 bei 41,2 liegt und damit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" basierend auf diesem Gesamtbild.