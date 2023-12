Agile Mediaetwork Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Agile Media Network beträgt 14,81, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 41,2, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Agile Media Network diskutiert, jedoch ohne besonders positive oder negative Auswirkungen. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Agile Media Network wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Agile Media Network-Aktie von 487 JPY eine Entfernung von -21,31 Prozent vom GD200 (618,91 JPY), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 744,38 JPY, was zu einem Abstand von -34,58 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" eingeschätzt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.