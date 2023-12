Agile HoldingsADR Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für eine Dauer von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI für Agile bei 38,89, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für die RSI von Agile.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Agile über einen längeren Zeitraum zeigt eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der durchschnittliche Schlusskurs der Agile-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -31,75 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen rund um Agile in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert sind überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung durch unsere Redaktion führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Agile bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.