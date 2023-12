Agile Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Agile ergibt sich ein kurzfristiger RSI von 53,85 Punkten über die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,6, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Agile bei 1,23 HKD. Da der Aktienkurs bei 0,8 HKD liegt und somit einen Abstand von -34,96 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,83 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Agile daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die überwiegend negativen Themen, die in den letzten Tagen rund um die Aktie angesprochen wurden, führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.