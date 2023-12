AgileThought Aktie: Was geht denn hier ab?

Die technische Analyse der Agilethought-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,88 USD, während der Aktienkurs bei 0,033 USD liegt, was einer Abweichung von -96,25 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,08 USD deutlich unter dem aktuellen Kurs, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Analysten haben insgesamt 1 Bewertung für die Aktie abgegeben, die allesamt positiv ausfielen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7 USD, was ein Aufwärtspotential von 21112,12 Prozent bedeutet. Somit erhält die Agilethought-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25 bestätigt diese Einschätzung und führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung des RSI-Signals.