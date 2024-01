AgileThought Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Aktie von Agilethought zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,68 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,012 USD liegt, was einem Abstand von -98,24 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,05 USD, was einer Differenz von -76 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für Agilethought zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Einschätzung 1 Mal "Gut" und 0 Mal "Neutral" war, während keine schlechte Bewertung vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Agilethought, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,012 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 58233,33 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 7 USD fest, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Agilethought liegt bei 64,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,09, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Anleger-Sentiment und die Analysteneinschätzung eine gemischte Bewertung der Aktie von Agilethought, wobei die langfristige Einschätzung positiver ausfällt.