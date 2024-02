AgileThought Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die technische Analyse der Agilethought-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,38 USD liegt, während der aktuelle Kurs nur 0,001 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -99,74 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50, der in den letzten 50 Tagen bei 0,01 USD lag, ergibt einen Abstand von -90 Prozent und führt ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich jedoch als besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen überwogen positive Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings zeigt der RSI25 einen Wert von 82,35, was darauf hindeutet, dass die Agilethought-Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Einschätzung. Von den insgesamt 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut". Darüber hinaus liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 7 USD, was einer erheblichen positiven Entwicklung des Aktienkurses entsprechen würde. Daher führt die Analysten-Untersuchung ebenfalls zur Gesamteinstufung "Gut".