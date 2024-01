AgileThought Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten vier Wochen gab es bei Agilethought keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, ohne Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Agilethought daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Agilethought sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt (-97,37 Prozent Abweichung) und auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt (-66,67 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird Agilethought daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, und auch in den Gesprächen der Anleger wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Agilethought behandelt. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Agilethought liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

AgileThought kaufen, halten oder verkaufen?

