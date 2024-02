AgileThought Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die technische Analyse der Aktie von Agilethought zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,4 USD liegt. Dieser Wert ist deutlich höher als der letzte Schlusskurs von 0,001 USD, was einem Unterschied von -99,75 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Agilethought waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Agilethought insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 699900 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Agilethought momentan weder "überkauft" noch "überverkauft" ist auf 7-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "überkauft" eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Agilethought damit eine gemischte Bewertung auf Basis der technischen Analyse.