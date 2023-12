AgileThought Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Agilethought Aktienanalyse: Sentiment, Relative Strength Index und mehr

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Agilethought wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Diese Analyse ergab eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich für Agilethought in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie von Agilethought ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Agilethought-Aktie ergibt sich ein Wert von 46,15 für RSI7 und 58,77 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Analysten schätzen die Aktie von Agilethought langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 7 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie von Agilethought mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergab, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage erhält die Agilethought-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse von Agilethought eine Mischung aus positiven und neutralen Einschätzungen, wobei die technische Analyse aufgrund des deutlichen Unterschreitens des gleitenden Durchschnitts zu einem negativen Rating führt.